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08.02.2021 - 16:53 |

Bodrum'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Muğla Bodrum ilçesinde şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli fırtınadan dolayı Bodrum-Datça arası feribot seferleri karşılıklı iptal edildi.

Bodrum'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Bodrum'da saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına ve lodos bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece yarısından sonra etkisini artıran fırtına nedeniyle Kumbahçe Sahili'nde boyu 2 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Sahile gelen bazı vatandaşlar, dalgaları cep telefonlarıyla görüntüledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılmazken, rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar sahildeki işletmelerin balkonlarına kadar ulaştı. Bazı ahşap iskeleler, dalgaların çarpmasından dolayı zarar gördü. 

Belediye yetkilileri ise, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ağaç ve direk devrilmesi ihtimallerine karşı vatandaşları uyardı.


Bodrumda fırtına hayatı olumsuz etkiledi





 

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