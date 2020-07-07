MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bodrum'da içme suyu isale hattında patladı! Yollar göle döndü
ABONE OL
07.07.2020 - 17:30 | | AA

Bodrum'da içme suyu isale hattında patladı! Yollar göle döndü

Gelen bir son dakika haberine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında meydana gelen patlamanın ardından yolda göçük oluştu.

Bodrum'da içme suyu isale hattında patladı! Yollar göle döndü

Yalıkavak Geriş Mahallesi Erdemil Caddesi'ndeki içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın ardından yolda çukur oluştu, bazı evlerin bahçeleri, bodrum  katları ve depolarını su bastı. Hasar oluşan yolda araçlar ve yayalar güçlükle  ilerleyebildi.

Belediye ekipleri, bölgede onarım ve temizlik çalışması başlattı.

İsale hattındaki patlamanın ardından yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

 

 

 

Ukrayna'da çocuk model ajansına polis tarafından baskın düzenlendiBaskında, çocuk pornosu çektiren iki kişi gözaltına alınırken, porno şebekesinin filmleri kripto parayla satışa sunduğu ortaya çıktı. Ukrayna’nın Nikolayev kentinde geçen ay da bir porno stüdyosuna düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İstanbul Valiliği sağanak uyarısı yaptı

Son dakika... İstanbul Valiliği sağanak uyarısı yaptı

Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

CHP'de kurultay kulisleri hareketli

CHP'de kurultay kulisleri hareketli

Gözyaşları içinde anlattı! İstanbul'da 13 kurşunlu cinayet

Gözyaşları içinde anlattı! İstanbul'da 13 kurşunlu cinayet

Sıradaki Haber