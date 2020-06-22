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22.06.2020 - 16:39 | | DHA

Bodrum'da iş yeri sahibi çardağa kendini astı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, restoran ve hediyelik eşya dükkanı sahibi Turhan Ş. (47), iş yerinin önündeki çardağa kendini iple asarak, intihar etti.

Bodrum'da iş yeri sahibi çardağa kendini astı

Yalıkavak Geriş Mahallesi Şeyhülislam Ömer Lütfü Caddesi üzerindeki iş yerinin önündeki çardakta iple asılı biri olduğunu gören vatandaşlar polis ile sağlık ekiplerini aradı.

Adrese gelen polis ekipleri, cesedin, Turhan Ş.'ye ait olduğunu belirledi.

Turhan Ş.'nin çardağın bulunduğu restoranı 20 yıldır işlettiği ve süs kabaklarından yapılan hediyelik eşyalar da sattığı öğrenildi.

1 çocuk babası Turhan Ş.'nin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, Turhan Ş.'nin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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