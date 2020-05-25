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25.05.2020 - 02:48 | | DHA

Bodrumda kendini asan genci, apartman görevlisi kurtardı

Kayseri'de, 12 katlı apartmanın bodrum katında kendisini doğal gaz borusuna iple asan İsmail A. (25), bina görevlisi Serdar Karaca tarafından son anda kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bodrumda kendini asan genci, apartman görevlisi kurtardı

 

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Damla Apartmanı'nın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bekar İsmail A., apartmanın bodrum katına inerek kendisini doğal gaz borusuna iple astı. Bu sırada hava almak için evinden çıkan apartman görevlisi Serdar Karaca, bodrum katına indi. Karaca, ipe asılı halde olan İsmail A.'yı bulunduğu yerden indirdi, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İsmail A.'yı Kayseri Şehir Hastanesi Acil Servis'ine kaldırdı. Tekstil işiyle uğraştığı öğrenilen İsmail A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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