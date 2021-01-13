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13.01.2021 - 17:54 | | DHA

Bodrum'da kullanma tarihi geçmiş 700 kilo et ele geçirildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde vatandaşların şikayetlerini dikkate alarak denetim yapan ekipler, bir yemek firmasında son kullanma tarihi geçmiş 700 kilogram hindi, tavuk eti ve kırmızı et ele geçirildi. Ürünlere el konulurken, yemek firmasına bin 500 lira ceza kesildi.

Bodrum'da kullanma tarihi geçmiş 700 kilo et ele geçirildi

Bodrum İlçe Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Denetim ekipleri, dün yapılan rutin denetimlerde bir yemek firmasının deposunda, son kullanma tarihi geçmiş 700 kilogram kanatlı ve kırmızı et bulunduğunu tespit etti. Firmaya, Belediye ve Bodrum Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından toplam bin 500 lira ceza kesilirken, tarihi geçmiş etler belediye ekipleri tarafından imha edildi.

‘VATANDAŞLAR İHBAR ETMELİ’

Rutin denetimlerin yanı sıra vatandaşların şikayetlerini de dikkate alarak denetim yaptıklarını belirten ekipler, ürün satın alınırken son kullanma tarihine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Ürün üzerinde üretim ve tüketim tarihinin bulunmamasının gıda maddesinin izlenebilirliğinin olmadığı anlamına geldiğini kaydeden yetkililer, vatandaşları bu ürünleri satın almamaya, satışı yapanları da ALO 174 Gıda Denetim Hattı ile belediyeye şikayet etmeye çağırdı.

 

 

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