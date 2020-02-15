Bodrum'da müzik bu saatlerde susacak

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın imzasıyla hayata geçen uygulamaya göre Bodrum, ‘sessiz bölgeler’ ve ‘eğlence bölgeleri’ olarak gruplandırıldı.

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre yerleşim yerlerine yakın olan ya da sakin restoranların olduğu bölgelerdeki gece kulüpleri, yüksek sesle müzik yayınına gece 23.59’dan sonra kapalı ve ses izolasyonu olan yerlerde devam edebilecek. Eğlence bölgesi olarak belirlenen yerlerdeki mekânlarda ise gece saat 04.00’e kadar açık havada müzik yayını sürecek. 2019 sezonunda kendilerine 1500’ün üzerinde şikâyet ulaştığını söyleyen Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, bu kararı işletmecilerle görüşerek aldıklarını söylüyor.

GÜMÜŞLÜK VE BİTEZ SESSİZ BÖLGE

Yılmaz, Bodrum’da nerelerin sessiz alan, nerelerin ise eğlence bölgesi olduğunu şöyle yanıtlıyor: “Bodrum merkezdeki barlar sokağı, Gümbet’teki barlar sokağı eğlence bölgeleri arasında. Gümüşlük ve Bitez ise sessiz bölgeler içinde.” Otel ve marinalarda zaten böyle bir problem olmadığını vurgulayan Yılmaz “Otellerin hem kapalı alanları var hem de kendi müşterileri rahatsız olacağı için ses konusunda çok hassaslar. Marinalarda da bir problem yaşanmıyor. Amacımız hem eğlenmek isteyenleri hem de sessizlik arayanları Bodrum’da buluşturabilmek” diyor.

‘BARLAR BÖLGESİNDE 05.00 OLABİLİR’

Bu uygulamanın turizme olumsuz etkisi olmayacağını belirten Yılmaz, bar sahiplerinin yönetmeliğe göre kapalı alan oluşturmak için hazırlık yaptığını, ayrıca barlar bölgesindeki mekânlar için ses sınırını saat 05.00’e çıkarma planı yaptıklarını söyledi.