Bodrum’da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’nde, dün saat 15.00 sıralarında 50 yaşındaki C.Y., mide bulantısı ve görme bozukluğu şikayetiyle Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sahte içki içtiği belirlenen C.Y., tedaviye alındı. C.Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma başlatan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından C.Y.’nin kullandığı sahte içkiyi imal edip, piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 4 ayrı adrese aynı gün saat 22.30 sıralarında eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda H.İ.K., T.K., Y.Ç. ve E.S., gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 5 litre sahte rakı, 250 litre etil alkol ve 700 adet değiş aromalarda içki kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin polisteki işlemlerini sürdüğü bildirildi.