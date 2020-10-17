MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bodrum'da uyuşturucu ticaretine 10 gözaltı
ABONE OL
17.10.2020 - 13:21 | | DHA

Bodrum'da uyuşturucu ticaretine 10 gözaltı

Muğla'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 38 gram metamfetamin, 22 gram esrar ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Bodrum'da uyuşturucu ticaretine 10 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü, Bodrum ve Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilenlere yönelik çalışma başlattı. Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen 5 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 38 gram metamfetamin ve 22 gram esrar ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Yangın çıkan evinin bir odasını dava süreci nedeniyle 8 yıldır muhafaza ediyorBurdur'da evlerinde çıkan yangında ellerinde ve kulaklarında oluşan ağır yanıklardan dolayı oğlu yüzde 61 engelli hale gelen İsa Gürdal, açtığı dava süreci devam ettiği için 8 yıldır yanan odayı muhafaza ediyor. Odanın sürekli kilitli olduğunu söyleyen Gördül, "Burası bütün tozlarıyla, yangın izleriyle korunuyor. Sadece bilirkişi, keşif ve hakim eve gittiğinde kapısı açılıyor. Bu zamana kadar odada 3 kez bilirkişi incelemesi yapıldı' dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kadıköy'de taksicilerle köpekli genç kavga etti

    Kadıköy'de taksicilerle köpekli genç kavga etti

    Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

    Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

    Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

    Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

    CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma alındı

    CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma alındı

    Sıradaki Haber