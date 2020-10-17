17.10.2020 - 13:21 | | DHA
Bodrum'da uyuşturucu ticaretine 10 gözaltı
Muğla'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 38 gram metamfetamin, 22 gram esrar ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Bodrum ve Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilenlere yönelik çalışma başlattı. Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen 5 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 38 gram metamfetamin ve 22 gram esrar ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yangın çıkan evinin bir odasını dava süreci nedeniyle 8 yıldır muhafaza ediyorBurdur'da evlerinde çıkan yangında ellerinde ve kulaklarında oluşan ağır yanıklardan dolayı oğlu yüzde 61 engelli hale gelen İsa Gürdal, açtığı dava süreci devam ettiği için 8 yıldır yanan odayı muhafaza ediyor. Odanın sürekli kilitli olduğunu söyleyen Gördül, "Burası bütün tozlarıyla, yangın izleriyle korunuyor. Sadece bilirkişi, keşif ve hakim eve gittiğinde kapısı açılıyor. Bu zamana kadar odada 3 kez bilirkişi incelemesi yapıldı' dedi.