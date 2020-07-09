MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bodrum'da yerli tatilciler sosyal mesafeli denizin keyfini çıkardı!
ABONE OL
09.07.2020 - 17:48 | | DHA

Bodrum'da yerli tatilciler sosyal mesafeli denizin keyfini çıkardı!

Bodrum’da tatilciler, coronavirüs önlemlerine uyarak kavurucu sıcakta denize girip, serinledi. Şezlonglar arasında 2 metre mesafe kuralına uyulduğu gözlenirken; aileler, güneşli havanın tadını çocuklarıyla çıkardı.G

Bodrum'da yerli tatilciler sosyal mesafeli denizin keyfini çıkardı!
Bodrum'daki yerli tatilciler denizin keyfini çıkardı!
Bodrum'daki yerli tatilciler denizin keyfini çıkardı!
Bodrum'daki yerli tatilciler denizin keyfini çıkardı!
Haberin Tüm Fotoğrafları

Bodrum'un dünyaca ünlü Gümbet, Ortakent  Kumbahçe Plajları, yeni normalleşme süreciyle birlikte eski yoğun günlerine kavuşuyor. Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü ilçede, nem oranı yüzde 53'leri gördü. Hava sıcaklığını fırsat bilen tatilciler, serin suyun keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenirken, bazıları ise denizde çocuklarıyla birlikte yüzerek serinledi. Bodrum'un ünlü plajlarının tadını yerli tatilciler çıkardı.

İstanbul'dan Bodrum'a ilk kez tatil için geldiğini belirten güzellik uzmanı Yeşim Yılmaz (32), "Bodrum genelinde herkesin maske takarak gezdiğini gördüm. Çocuklarımla birlikte sahile gelinceye kadar maskemizi çıkarmadık. Sahilde de herkes koronavirüs önlemlerine karşı dikkatli davranıyor. Şu ana kadar pek bir sıkıntı görmedim" dedi.

Almanya'dan tatile geldiğini belirten Buse Çakır (28) ise "Hava güzel ortam güzel Bodrum'un tadını çıkarıyoruz, sosyal mesafemize dikkat ediyoruz" diye konuştu.

 

 

Ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanmak bir yaşama mal oldu!Aydın’ın Nazilli ilçesinde, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin kasksız ve ehliyetsiz sürücüsü Yunus Apaydın (17), yaşamını yitirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Türkiye ve DSÖ anlaştı! İstanbul'da açılacak...

Son dakika: Türkiye ve DSÖ anlaştı! İstanbul'da açılacak...

Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

Bodrum'da yerli tatilciler sosyal mesafeli denizin keyfini çıkardı!

Bodrum'da yerli tatilciler sosyal mesafeli denizin keyfini çıkardı!

Sıradaki Haber