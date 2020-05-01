Bodrum'dan Yunanistan'a sörf tahtasıyla geçmeye çalışan sığınmacı yakalandı

Sahil Güvenlik, dün saat 06.40 sıralarında Hüseyin Burnu açıklarında sörf tahtasıyla yüzen bir kişi olduğu ihbarını aldı. Bölgeye sevk edilen Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekibi, sörf tahtası ile yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan Suriyeli kaçak göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik botuna alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Suriyeli, kimlik tespitinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.