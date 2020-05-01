Bodrum'dan Yunanistan'a sörf tahtasıyla geçmeye çalışan sığınmacı yakalandı

Sahil Güvenlik, dün saat 06.40 sıralarında Hüseyin Burnu açıklarında sörf tahtasıyla yüzen bir kişi olduğu ihbarını aldı. Bölgeye sevk edilen Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekibi, sörf tahtası ile yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan Suriyeli kaçak göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik botuna alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Suriyeli, kimlik tespitinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.
Organize sanayi bölgesinde işçilere corona virüs taramasıSon dakika haberlere göre, corona virüs salgınının düşüş trendine geçmesiyle beraber, korunmaya yönelik tedbirlerin ilk adımı, pandemi döneminde de çalışmaya devam etmek zorunda olan sektörlerdeki fabrika işçileri için atıldı. Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı Kocaeli bölgesindeki fabrikalarda hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla corona virüs taramalarına başlandı. 1,5 ay içinde 100 bine yakın işçi, PCR testleri ile taranacak, pozitif çıkanlar hemen izole edilip tedavi altına alınacak.