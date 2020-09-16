Boğaz'da korku dolu dakikalar! Sürüklenen gemi son anda durdu

İstanbul Boğazı’ndan geçen 70 metre uzunluğundaki "İ. Şengül" adlı yük gemisi, Kuruçeşme açıklarında saat 22.00 sıralarında akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladı. Geminin kaptanı hemen Kıyı Emniyeti’nden yardım çağrısında bulundu. Kıyıya yaklaşan yük gemisi, son anda durarak limanda demirli olan tekneye çarpmaktan kurtuldu. Kısa sürede olay yerine Kıyı Emniyeti Kurtarma 7 römorkörü ve KIYEM 4 botu yardıma geldi. Römorkör yardımıyla yarım saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çekilen gemi Kumkapı açıklarında demirletildi.