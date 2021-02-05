Boğaziçili öğrenciler serbest

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına yönelik protestolar sürüyor. Protesto gösterilerinde üniversite rektörlük binasını kuşattıkları ve rektörlük çalışanlarının dışarı çıkmasını engelledikleri gerekçesiyle 2 Şubat’ta gözaltına alınan, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 51 kişi, önceki gün “kişi hürriyetini yoksun kılma”, “kamu malına zarar verme” ve “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlarından emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 30 şüpheli tutuklama, 21 şüpheli ise adli kontrol tedbiri talepleriyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

10 tutuklama istemi

Hakimliğe tutuklanma talebiyle sevk edilen 30 şüphelinin arasında bulunduğu 51 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Kadıköy’de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınanlardan 23 kişi ise İstanbul Emniyeti’ndeki sorgularının ardından Kartal’da bulunan Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. 23 şüpheliden 10’u tutuklama, 13’ü adli kontrol altına alınmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Kadıköy’de polis aracına zarar verdiği, güvenlik güçlerine saldırılarda bulunduğu ve çöp konteynerlerini devirip ateşe verdiği öne sürülen 5 şüpheli ise yakalandı.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI:

Devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ülke genelindeki Boğaziçi eylemlerinde, 528 kişinin gözaltına alındığını, 390 kişinin serbest bırakıldığını söyledi. Çataklı, dün düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında “Boğaziçi Üniversitesi’nde huzursuzluk çıkarmak isteyen terör örgütlerinin, marjinal yapıların kışkırtmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu grupların tüm çabalarına karşı teyakkuzdayız. Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz” dedi.-ANKARA Milliyet