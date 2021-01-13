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13.01.2021 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Boğaziçililerden kitap okuma eylemi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanması ile başlayan protestolar 9. gününde de sürerken öğrenciler kampüs içerisinde kitap okuma eylemi gerçekleştirdi. Üniversite önünde güvenlik önlemleri devam ederken üniversitenin Güney Kampüsünde toplanan öğrenciler kitap okuma eylemi yaptı.

Boğaziçililerden kitap okuma eylemi
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Protestolar sürerken, İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlük binası önünde de bir grup öğrenci basın açıklaması yaptı. Üniversitelerin özgür, demokratik ve özerk yapısının korunması gerektiğini ifade eden grup, “Kayyum rektörler değil seçim istiyoruz” pankartları açıldı. İTÜ öğrencileri tarafından yapılan açıklamada ise rektörlerin, öğrenci, akademisyen gibi üniversitenin tüm bileşenlerinin ortak iradesiyle seçilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, “Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin mücadelesini sahipleniyor ve selamlıyoruz. Bilimsel üretimin merkezi olan üniversiteler akademik özelliğini korumak zorundadır” denildi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine bir destek de Ankara Ünivesitesi Siyasal Bilgiler ve İletişim Fakültesi öğrencilerinden geldi. Rektörlük binası önünde toplanarak basın açıklaması yapan öğrenciler, rektörlerin seçimle göreve gelmesi gerektiğini ifade etti.

Ümitcan Uygun'dan sonra o isim de gözaltındaUyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerde Ümitcan Uygun'un yanında bulunan Fadime Büşra G, İzmir'de polis ekiplerince gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi.
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