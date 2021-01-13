Boğaziçililerden kitap okuma eylemi

Protestolar sürerken, İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlük binası önünde de bir grup öğrenci basın açıklaması yaptı. Üniversitelerin özgür, demokratik ve özerk yapısının korunması gerektiğini ifade eden grup, “Kayyum rektörler değil seçim istiyoruz” pankartları açıldı. İTÜ öğrencileri tarafından yapılan açıklamada ise rektörlerin, öğrenci, akademisyen gibi üniversitenin tüm bileşenlerinin ortak iradesiyle seçilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, “Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin mücadelesini sahipleniyor ve selamlıyoruz. Bilimsel üretimin merkezi olan üniversiteler akademik özelliğini korumak zorundadır” denildi.



Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine bir destek de Ankara Ünivesitesi Siyasal Bilgiler ve İletişim Fakültesi öğrencilerinden geldi. Rektörlük binası önünde toplanarak basın açıklaması yapan öğrenciler, rektörlerin seçimle göreve gelmesi gerektiğini ifade etti.



