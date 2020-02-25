BoÄŸazÄ±m aÄŸrÄ±yor dedi hastaneye geldi ve... 'Korona' kovalamacasÄ±

BugÃ¼n, Meram TÄ±p FakÃ¼ltesi'ne aÄŸzÄ±nda maskeyle gelen bir kiÅŸi, yakÄ±n tarihte GÃ¼ney Kore'den geldiÄŸini boÄŸazÄ±ndan rahatsÄ±z olduÄŸunu, son gÃ¼nlerde de 'koronavirÃ¼s' salgÄ±nÄ± nedeniyle muayene olmak istediÄŸini belirtti. Hasta kayÄ±t iÅŸlemleri iÃ§in nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± istenince, aracÄ±ndan kimliÄŸini getirmek istediÄŸini belirtip hastaneden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra geri dÃ¶nmedi.

Olay kamuoyu tarafÄ±ndan duyulup kentte 'koronavirÃ¼s' paniÄŸine neden oldu. Bunun Ã¼zerine hareket geÃ§en polis, gÃ¼venlik kamera kayÄ±tlarÄ±ndan yola Ã§Ä±kÄ±p,Â hastaneye geri gelmeyen kiÅŸiyi buldu.

Meram EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine getirilen ismi aÃ§Ä±klanmayan kiÅŸinin enfeksiyon uzmanlarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan ilk muayesinde 'koronavirÃ¼s' ÅŸÃ¼phesine ait bir bulguya rastlanmadÄ±.Â YakÄ±n tarihde GÃ¼ney Kore'den geldiÄŸi iÃ§in tedbir amaÃ§lÄ± 'izolasyonlu' odaya alÄ±ndÄ±.Â YapÄ±lacak tetkiklerin ardÄ±ndan durumunun netlik kazanacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â Â

Meram TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi BaÅŸhekimiÂ Prof. Dr. Tevfik KÃ¼Ã§Ã¼kkartarlar da, kentte endiÅŸe yaratanÂ olayla ilgili, ''Bizim hastanemize baÅŸvurmuÅŸ, tanÄ±sÄ± konulmuÅŸ koronavirÃ¼s ÅŸÃ¼phesi olan vakaÂ yok. Olsa zaten bu durumlarÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'na bildiriyoruz. Sadece bazÄ± hastalar acil servise gelirken maske takarak geliyor. Bu ÅŸekilde maske takarak hastanemize gelen bir TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olan kiÅŸi, bu ÅŸekilde maskeli olduÄŸu iÃ§in korku ile karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸ.Â AteÅŸli deÄŸil. BoÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ± ve maske var yÃ¼zÃ¼nde. Maskeyi niye taktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilen yok. Etrafta koronavirÃ¼slÃ¼ diye endiÅŸe olmuÅŸ. Hastanemizde de karantina altÄ±na alÄ±nan personelimiz de yok. ''dedi.Â