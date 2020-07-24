Bohr Atom Modeli Nedir? Özellikleri Ve Eksiklikleri Nelerdir?

Bohr atomu modeli, 1913 senesinde Rutherford atom örneğindeki eksiklikleri gidermek ve Balmer’ın hidrojen atomu çeşitliliğine ait bulduğu yöntemi açıklamak hedefiyle Eınstein’ın foton kuramlarını ve Planck’ın kuantum modelini değerlendirerek oluşturulan bir modeldir.

Bohr Atom Modeli Nedir?

1913 senesinde Danimarkalı bir bilim adamı olan Niels Hendrik Bohr aracılığıyla ortaya atılmış bir modeldir. Bugün kabul edilen Modern Atom Modelinin tabanını meydana getiren bu teoriye en yakın model olarak sayılmaktadır. Niels Hendrik Bohr, Eıntein’in Foton ve Planck’ın kuantum kuramlarını kullanarak bu atom modelini ortaya çıkarmıştır. Moderm Atom Kuramı kuantum mekaniği bilinmiyorken dahi Bohr’un öngörüleri sayesinde sonraki bilim insanlarının teorilerini anlaşılmasını kolaylaşmıştır.

Atom kuramları birbirinin devamı şeklindedir. Hendrik Bohr, Rutherford atom kuramını takiben gelen kuramdır. Rutherford atom kuramı elektronların çekirdek çevresindeki hareketleriyle ilgili yeteri kadar bilgi sunmamaktaydı. Bohr ise bu mevzuda gerçekleştirdiği çalışmalarda, elektronların çekirdek çevresindeki hareketleri neticesinde enerjilerinin tükenmeleri ve çekirdek içerisine düşmeleri gerekli olduğunu hesapladı. Bohr bu eksikliğin farkına vardıktan sonra hidrojen atomlarının çeşitliliklerini(spektrumlarını) tarayarak atomların yörüngelerdeki hareketini yorumlamaya çalışmıştır.

Bohr Atom Modelinin Özellikleri

Moleküller çekirdek etrafında elektrostatik güç tesiriyle, küresel düzenli yörüngelerde ışınım yapmadan dolaşır. Her yörünge belirli bir enerjisi vardır. Bu sebeple yörüngeler enerji seviyesi kabuk ya da (n) olarak adlandırılır. Yörüngelerin merkezi çekirdektir ve bu yörüngeler 1-2-3-4… veya K-L-m… vb. şekillerde gösterilmektedir.

Yörüngelerde hareket durumunda olan moleküllerin açısal momentum değerleri büyüklüğü n/2 pi’dir. Yani elektronlar (molekül) çekirdek etrafında gelişigüzel yerlerde değil, bu açısal momentum büyüklüklerinin durağan sayısının tam katına eşit olduğu yörüngelerde dolaşır.

Atomda moleküller genelde en az enerjili yani n:1 düzeyinde bulunur. Bu düzeyde oldukları sürece enerji yaymazlar. Fakat bir molekül diş tesiriyle daha yüksek enerji düzeylerine (n=2-3-4… vb.) geçmiş olabilir. Bu haldeki atomlar uyarılmış şekildedir. Yüksek enerji düzeyine çıkan bir molekül daha dengeli olan düşük enerji düzeylerine geçerken belirli bir miktar enerjisini foton şeklinde yayınlar.

Bohr Atom Modelinin Eksiklikleri Nelerdir?

Bohr’un atom modeli, rutherforad’ın atom modeline göre epeyce üstün yanları olsa da bu Bohr kuramının da eksik tarafları bulunmaktadır. Bu modelin izah edemediği olayları sıralayalım.

Molekülün(elektronun), maddesel olarak onaylanmıştır. D Broglie Hipotezi (Dalga-parça ikiliği) dikkate alınmamıştır

Elektronlar çekirdek çevresinde dairesel yörüngede dolandığını söylemiştir. Fakat moleküller eliptik yörüngede dolanmaktadır

Sadece tek elektronlu düzenlerin spektrumlarını (çeşitliliklerini) açıklar. He+ ,H,Li+2 atomların düzenleri açıklamaktadır.

Spektrum çözümlemelerinde bazı çizgilerin parlaklığının diğer çizgilere oranla daha çok olduğunu, Bohr açıklayamamıştır.