15.01.2021 - 10:14 | | DHA
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
Türkiye kara teslim oldu. Bolu Dağı civarındaki yoğun kar yağışı D-100 Karayolu geçişinde sabah saatlerinde ulaşımı yavaşlattı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Bolu Dağı'nda 2 gün boyunca hafif şekilde aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün sabah saatlerinde de devam etti. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yağış nedeniyle ulaşım yavaşlasa da Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yolda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.
Şizofren evlat dehşet saçtı! 'Babamın öldüğünü bilmiyordum'Antalya'nın Manavgat ilçesinde babası İsmail Kuran'ı öldüren annesi Emine Kuran'ı da yaralayan şizofreni hastası Erdal Kuran'ın mahkemede; "Gidip mutfaktan bıçağı aldım, sonrasını hatırlamıyorum. Babamın öldüğünü Adana'da tedavi görürken telefonda gösterdiler, öyle öğrendim" dedi. Anne Emine Kuran ise gözyaşlarıyla oğlundan şikayetçi olduğunu belirterek "Babasını öldürdükten sonra bana da saldırdı, her yerimi kesti. Bu orada kalsın, orada bakarım ona ama evde bakamam. Önce Allah'a, sonra devlete emanet ediyorum" şeklinde konuştu.