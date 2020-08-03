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03.08.2020 - 21:34 | | DHA

Bolu'da 13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu'da, A.K.'nin (13) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada A.K. yaralanırken, babaannesi Durkadın Karakaya (66) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında, Bolu merkeze bağlı Yenicepınar köyünde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 14 EE 304 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, traktördeki Durkadın Karakaya olay yerinde hayatını kaybetti, torunu A.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Durkadın Karakaya'nın cansız bedeni ise, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Boluda 13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Annesi ve oğlunun traktör kazasını geçirdiğini duyan Mesut Karakaya olay yerine geldi. Annesinin hayatını kaybettiğini öğrenen Mesut Karakaya, gözyaşlarına boğuldu. Sinir krizi geçiren Mesut Karakaya, olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Boluda 13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Evde görülen örümcek paniğe neden olduKahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde bir evde görülen yaklaşık 10 santimetre uzunluğundaki örümcek korku yarattı. Halk arasında 'Sarı Ömer' ve 'Et yiyen örümcek' olarak da bilinen örümceği öldüren Metahan Demir, “Acayip bir çene yapısı var, biraz daha araştırınca bunun et yiyen zararlı bir örümcek olduğunu öğrendim. Çocuklar çok korktu” dedi.
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