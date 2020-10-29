MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bolu'da 29 Ekim törenle kutlandı
ABONE OL
29.10.2020 - 12:10 | | DHA

Bolu'da 29 Ekim törenle kutlandı

Bolu'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97'nci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Bolu'da 29 Ekim törenle kutlandı

Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Ahmet Ümit, valilik bahçesinde protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti. Daha sonra Valilik binasının bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Ahmet Ümit'in yanı sıra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti Milletvekili Arzu Aydın, siyasi parti temsilcileri, kurum ve daire müdürleri katıldı. Törende, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Boluda 29 Ekim törenle kutlandı

Törende konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Bugün bize düşen her türlü fikri ve siyasi farklılıkların, günlük kısır çekişmelerin ve basit menfaat ilişkilerini bir tarafa bırakarak milli birlik ve beraberlik içerisinde devletimizin ve onun kurumlarının yanında olmak. Devletimizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarını yakalamak için var gücümüzle çalışmak. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaktır" dedi.

Vali Ümit'in konuşmasının ardından resmi kurumlara ait araçların konvoyu geçiş yaptı. Konvoydaki araçlardan Türk bayrağı açıldı.

Boluda 29 Ekim törenle kutlandı

    Arnavutköy'de düşen yıldırım kameradaİstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde düşen yıldırım kameralara yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İlçenin en büyük köyünde ikinci karantina! Giriş çıkışlar kapatıldı

    İlçenin en büyük köyünde ikinci karantina! Giriş çıkışlar kapatıldı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    Şırnak'ta, konvoylu Cumhuriyet Bayramı kutlaması

    Şırnak'ta, konvoylu Cumhuriyet Bayramı kutlaması

    Sıradaki Haber