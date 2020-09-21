Bolu'da, 3 ayda 2 bin 377 kişiye maske cezası

Bolu'da koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla kentteki tedbirler sürüyor.

Son 3 ayda polis ve jandarma ekipleri tarafından 2 bin 377 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza uygulandı.

Toplam uygulanan ceza miktarının 2 milyon 139 bin 300 lira olduğu öğrenilirken, denetimlerin devam edeceği belirtildi.



