21.09.2020 - 17:52 | | DHA
Bolu'da, 3 ayda 2 bin 377 kişiye maske cezası
Bolu'da polis ve jandarma ekiplerinin son 3 ayda düzenlediği maske denetimlerinde, kurallara uymayan 2 bin 377 kişiye toplam 2 milyon 139 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.
Bolu'da koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla kentteki tedbirler sürüyor.
Son 3 ayda polis ve jandarma ekipleri tarafından 2 bin 377 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza uygulandı.
Toplam uygulanan ceza miktarının 2 milyon 139 bin 300 lira olduğu öğrenilirken, denetimlerin devam edeceği belirtildi.