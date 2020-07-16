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16.07.2020 - 15:52 | | DHA

Bolu'da ata cinsel saldırı! Şüpheli serbest bırakıldı

Bolu'da, bir ata cinsel saldırıda bulunurken yakalanan O.K. (56) sevk edildiği adliyeden, adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün Ovadüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar, boş tarlada bir kişinin, teneke kutu üzerine çıkarak ata cinsel saldırıda bulunduğunu gördü. Cep telefonu ile görüntü çekmeye başlayan kişi aynı anda polisi de aradı. Ancak şüpheli görüntülendiğini fark edince kaçtı.

Yapılan araştırmalar sonunda otomobilinin plakası tespit edilen şüphelinin O.K. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan O.K., sevk edildiği adliyeden mahkemece, adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

 

Bolu'da ata cinsel istismar! Şüpheli serbest bırakıldıBolu'da, bir ata cinsel saldırıda bulunurken yakalanan O.K. (56) sevk edildiği adliyeden, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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