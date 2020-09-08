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08.09.2020 - 12:53 | | DHA/İHA

Bolu’da büyük panik! Doğalgaz patladı evlerine giremediler

Bolu’da alt yapı çalışması sırasında iş makinesi sokaktan geçen doğalgaz borusunu deldi. Sızıntı sesini duyan vatandaşlar panik yaşayarak dükkanlarından dışarıya çıktı.

Bolu’da büyük panik! Doğalgaz patladı evlerine giremediler

Olay, saat 11.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Albay Sokak’ta meydana geldi. Alt yapı çalışması nedeniyle kazı yapılan sokaktaki iş makinesi, doğalgaz borusunu deldi. Patlayan doğalgaz borusunun sızıntı sesini fark eden ekipler, olay yerine itfaiyeyi çağırdı.

Sızıntı sesini duyan ve dükkanlarında bulunan vatandaşlar, korkuyla dışarıya çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri tarafından sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı. Ekipler, doğalgaz hattını keserek sızıntıyı önledi. Doğalgaz hattının kesilmesinin ardından, patlayan doğalgaz borusunun onarma çalışmalarına başlandı. Hattın ulaştığı bazı evlere bir süre doğalgaz verilemeyeceği bildirildi.

 

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