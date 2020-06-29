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29.06.2020 - 10:07 | | İHA

Bolu’da, DEAŞ üyelerine şafak operasyonu: 3 gözaltı

Bolu’da, polis ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik 4 eve yaptıkları şafak operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu’da, DEAŞ üyelerine şafak operasyonu: 3 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyeliğinden haklarında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu 4 kişinin kent merkezinde bulunan 4 farklı evde yaşadıklarını tespit etmesi üzerine operasyon başlattı.

Ekiplerin sabah saatlerinde şüphelilerin kaldıkları evlere yaptıkları şafak operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Suriye’de DEAŞ terör örgütü adına bir çok faaliyette bulundukları öğrenilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şahısların evinde yapılan aramalarda örgüte ait çok sayı doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Ekipler, DEAŞ şüphelisi 1 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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