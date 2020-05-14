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14.05.2020 - 15:22 | | AA

Bolu'da kaçak ekmek imalathanesine baskın!

Bolu’da Irak uyruklu 3 kadın, evde hijyen koşullarına uymadan ürettikleri ekmekleri satarken yakalandı. Kadınlara para cezası uygulanırken, ev de zabıta ekiplerince mühürlendi.

Bolu'da kaçak ekmek imalathanesine baskın!

Aktaş Mahallesi Fakı Cemil Sokak’ta yaşayanlar, sokakta bulunan 2 katlı eski evde yaşayan Irak uyruklu kişilerin kaçak olarak ekmek üretip, sattığını fark etti. Bunun üzerine durum, polise haber verildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yabancılar Şube Amirliği ekipleri eve geldi. Evde bulunan yabancı uyruklu kişilerin kimlik ve oturma izinleri kontrol edildi. Kontrolde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Boluda kaçak ekmek imalathanesine baskın

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, haber verilmesi üzerine eve geldi. Zabıta ekipleri, hijyen koşullarına uyulmayan ve kaçak ekmek üretimi yapılıp satılan evi mühürledi. Evde bulunan 3 kadına 392'şer liralık para cezası uygulandı. Ayrıca Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ekmeklere el koydu.

 

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