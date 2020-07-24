Bölük filminin konusu nedir? Bölük filmi oyuncuları kimlerdir?

Aytaç Ağırlar'ın senaryosunu yazdığını Bölük filminin yönetmen koltuğunda ise Aytaç Ağırlar oturuyor. İzleyiciler bugün televizyonda ekranlara gelecek olan Bölük filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bölük filminin konusu nedir? İşte detaylar...

BÖLÜK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bölük, vatani görevini yerine getirmek için asker ocağında bir araya gelen bir grup gencin arasında yaşananları, komik çatışmaları ve onların hayallerini anlatmaktadır. Üzdüğü sevgilisini pişman olduğu için geri kazanmaya çalışan Erdal, şehir hayatından sonra kışla hayatına adapte olmaya çalışan Cenk, çavuş olmak için uğraşan Şehmuz, askerliğini uzatmaya çalışan Mahmut ve mektubu sayesinde birçok hayatı değiştirebileceğine şahit olduğumuz komando Murat'ın hikayelerinin anlatıldığı film, her kesimden insanın duygularına hitap etmeyi bekliyor.

OYUNCULAR KİMLERDİR?

Kaan Yıldırım

Hakan Kurtaş

Alina Boz

Aykut Akdere

Selim Akgül

Uğur Civaner

Salih Usta

Olgu Baran Kubilay