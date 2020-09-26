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26.09.2020 - 21:13 | | DHA

Bombalı saldırıda şehit olan Hamit Fendoğu'nun eşi hayatını kaybetti

Malatya'da 42 yıl önce, belediye başkanlığı yaptığı sırada, evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu 2 torunu ve geliniyle birlikte şehit olan Hamit  Fendoğlu'nun eşi Mukaddes Fendoğu (94), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bombalı saldırıda şehit olan Hamit Fendoğu'nun eşi hayatını kaybetti

'Hamido' lakaplı Hamit Fendoğlu, 1978 yılında Malatya belediye başkanıyken, şu anda ismini taşıyan caddede bulunan evine gönderilen bombalı hediye paketinin patlaması sonucu gelini Hanife ve torunları Bozkurt ile Kürşat Fendoğlu ile birlikte şehit oldu. Hamit Fendoğlu'nun eşi Mukaddes Fendoğlu da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde kanser tedavisi görüyordu. Hastanede kalbi duran Fendoğlu, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yarın öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Mukaddes Fendoğlu, Bulgurlu köyü Şehit Hamit Fendoğlu aile kabristanında son yolculuğuna uğurlanacak. 

Mukaddes Fendoğlu'nun yeğeni MHP Malatya milletvekili Mehmet Fendoğlu, yengesinin vefatı üzerine üzüntüsünü dile getirerek, "Amcam Şehit Hamit Fendoğlu'nun eşi, yengem Mukaddes Fendoğlu, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görmüş olduğu kanser tedavisini yenememiş ve Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Rabbim mekânını cennet eylesin" dedi.

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