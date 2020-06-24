Olay, saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda merkez YÄ±ldÄ±rÄ±m ilÃ§esine baÄŸlÄ± Zeyniler Mahallesi Yolu'nda meydana geldi.Â HakkÄ± B., iddiaya gÃ¶reÂ aralarÄ±nda alacak verecek meselesi bulunan Aslan Ã‡etinkaya ve kardeÅŸi Mehmet Ã‡etinkaya'yaÂ borcunu Ã¶deyeceÄŸini sÃ¶yleyerek Zeyniler Mahallesi Yolu'na davet etti. Ä°ki kardeÅŸ,Â 16 AAC 942 plakalÄ± otomobille olay yerine geldi. Burada bir sÃ¼re Ã‡etinkaya kardeÅŸlereÂ pusu kuran HakkÄ± B., bir anda tabanca ile ateÅŸ etti. Ä°ki kardeÅŸ kanlar iÃ§erisinde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, ÅŸÃ¼pheli HakkÄ± B ise olay yerinden kaÃ§tÄ±.

VucutlarÄ±nÄ±n baÅŸÂ ve gÃ¶ÄŸÃ¼s kÄ±smÄ±na isabet eden mermilerle yaralanan iki kardeÅŸ, gÃ¼Ã§lÃ¼kle geldikleri otomobille bÃ¶lgeden uzaklaÅŸmak isterken, yaklaÅŸÄ±k 500 metre ilerledikten sonra kaza yaptÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil SaÄŸlÄ±k ekipleri, yaralÄ±larÄ± Bursa YÃ¼ksek Ä°htisas EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. YaralÄ±larÄ±n hayati tehlikesinin bulunduÄŸu bildirildi.Â

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren HakkÄ± B.'nin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.