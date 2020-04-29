Börekçi dükkanından televizyon çaldı!

Olay, perşembe günü saat 03.00 sıralarında, Altındağ semtinde bulunan börekçi dükkanında meydana geldi. Hırsızlık yapmak için dükkana giren kimliği belirsiz kişi, duvara sabitlenen televizyonu çalarak, kayıplara karıştı. Sabah geldiğinde televizyonu göremeyen iş yeri sahibi, durumu polise bildirince hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan hırsızlık anı, dükkanın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, yüzü kapalı halde dükkanın kapısını zorlayıp, açtıktan sonra içeri giren hırsızın, duvardaki televizyonu yerinden sökerek, kaçtığı görülüyor.
Fatih'te filyasyon ekibine saldırı! Yol verme tartışması kavgaya dönüştüCorona virüs ile mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları arasında filyasyon ekibinin, bir kişiyle yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Fatih'teki olayda, iddiaya göre vatandaşın şoföre saldırması üzerine çıkan arbedeye doktorlar da dahil oldu. Darp raporu alan doktorlar ve şoföre saldıran kişi birbirlerinden şikâyetçi oldu. Savcılık, sağlık çalışanları ile kavga eden kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.