Börekçi dükkanından televizyon çaldı!

Olay, perşembe günü saat 03.00 sıralarında, Altındağ semtinde bulunan börekçi dükkanında meydana geldi. Hırsızlık yapmak için dükkana giren kimliği belirsiz kişi, duvara sabitlenen televizyonu çalarak, kayıplara karıştı. Sabah geldiğinde televizyonu göremeyen iş yeri sahibi, durumu polise bildirince hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan hırsızlık anı, dükkanın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, yüzü kapalı halde dükkanın kapısını zorlayıp, açtıktan sonra içeri giren hırsızın, duvardaki televizyonu yerinden sökerek, kaçtığı görülüyor.