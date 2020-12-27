Borsa Çalışma Saatleri 2021: Borsa Kaçta Açılıyor, Saat Kaçta Kapanıyor? Borsa İşlem Saatleri

Borsalar belli seans saatleri arasında işlem gerçekleştirmektedir. Türkiye'nin en önemli borsası olan Borsa İstanbul'un işlem gerçekleştirdiği çalışma saatleri de pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki Borsa İstanbul saat kaçta açılıyor? Borsa İstanbul saat kaçta kapanıyor? Borsa İstanbul'un çalışma günleri ve mesai saatleri hakkında merak edilenler haberimizde...



BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Borsa İstanbul’da resmi tatiller ve hafta sonu hariç sabah 09:40 – akşam 18:05 arasında seanslar gerçekleşmektedir.

13:00 – 13:55 Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama)

13:55 – 14:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme

14:00 – 18:00 Sürekli İşlem

18:01 – 18:05 Kapanıs¸ Seansı

18:05 – 18:08 Eşleştirme / Fiyat Belirleme

18:08 – 18:10 Kapanış Fiyatından İşlemler

Borsa İstanbul Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. Borsa İstanbul ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ile 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim, 1 Ocak ve Arefe günlerinde hizmet vermez.

Borsa İstanbul A.Ş., Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi No: 4, 34467 Sarıyer / İsstanbul adresinde bulunmaktadır.

Borsa İstanbul Telefon Numarası: 0 212 298 21 00

BORSA İSTANBUL HAKKINDA

30 Aralık 2012 tarihinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun'un 138. maddesi uyarınca Borsa İstanbul A.Ş., borsacılık faaliyetleri yapmak üzere Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihte kurulmuştur.

Sermaye piyasasında borsaları tek çatı altında toplayan Borsa İstanbul, esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca hazırlanıp ilgili Bakanın onayı sonrasında 3 Nisan 2013 tarihinde doğrudan tescil ve ilan edilmesiyle faaliyet izni almıştır.

Borsa İstanbul'un başlıca amacı ve faaliyet konusu; “Kanun hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde,sermaye piyasası araçlarının,kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde, şeffaf, etkin rekabetçi, dürüst ve istikrarlı bir ortamda alınıp satılabilmesini sağlamak,bunlara ilişkin alım satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getirmek veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştırmak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemler ile teşkilatlanmış diğer pazar yerleri oluşturmak, kurmak ve geliştirmek, bunları ve başka borsaları veyahut borsaların piyasalarını yönetmek ve/veya işletmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işlerdir.”

Bu bağlamda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak kurulan Borsa İstanbul özel hukuk tüzel kişiliğini haizdir. Borsa İstanbul yetkili olduğu konu ve alanlarda kendi iç düzenlemelerini yapabilmektedir