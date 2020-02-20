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20.02.2020 - 21:47 |

Börü filmi konusu nedir? İşte Börü filmi oyuncu kadrosu

Börü filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2017 yılında vizyona giren Börü filmi Özel Harekatın en seçkin timi olan Börü'nün vatan savunmasında görev alışını konu alıyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları konu alan Börü filminde vatanı korumak için canı pahasına mücadele eden kumpasları ve oyunları bozan Özel Harekat Timi'nin korkusuzca savaşması konu alınıyor...

Börü filmi konusu nedir? İşte Börü filmi oyuncu kadrosu

BÖRÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Börü, Polis Özel Harekat'ının en seçkin, sıcak savaş timidir. 34-50 telsiz kodlu ekip, elit askerlerin bir araya gelmesi ile oluşur ve altından kalkamayacağı görev yoktur. Vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanlar, kumpasların ve düşmanın kim olduğunun belli olmadığı gölge savaşında vatanlarını korumak için canlarını ortaya koymaya hazırdır. Film de bu tarihin yazılışını değiştiren kahramanların hikayelerini konu ediniyor. Ekip, Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. 15 Temmuz gecesi yuvaları olan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalanınca ekip korkusuzsa savaşmak için hazırlanıyor. Bir yandan terör örgütleri ile ülke savunması için durmaksızın mücadele edilirken, bir yandan da ülke ve Börü yönetime sızan örgütlerce tehdit ediliyor.

BÖRÜ FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Serkan Çayoğlu (Kaya Ülgen)

Murat Arkın (Kemal Boratav)

Atıf Emir Benderlioğlu (Turan Kara)

Can Nergis (Tolga Erlik)

Mesut Akusta (İrfan Aladağ)

Ahmet Pınar (Barbaros Cepni)

Ozan Ağaç (Baran Harput)

Bedii Akın (Ömer Tunç)

Zafer Algöz (Osman Alan)

Gökçe Demir (Özge Gürel)

Turgut Atalay (Gürol Tonbul)

Tan (Tan Altay)

Yakup Cepni (İlhami Adsal)

Muhterem (Sadettin Kanpalta)

Alper Albay (Edip Tüfekçi)

 

TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.
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