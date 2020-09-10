‘Boş metrobüs beklediler’

Mesai bitimiyle birlikte yoğunluğun yaşandığı Cevizlibağ durağı bu sefer oldukça sakindi. Metrobüslerde az sayıda ayakta yolcu vardı. Zincirlikuyu durağı da oldukça sakindi. Gelen metrobüsler, az sayıda ayakta yolcu bindikten sonra yoluna devam etti. Durakta bekleyen yolcular ise binmeyerek bir sonraki boş metrobüsü bekledi.