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10.09.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KAM İstanbul

‘Boş metrobüs beklediler’

Yolcu sınırlandırması kararı sonrası Milliyet olarak metrobüslerdeki yoğunluğu yerinde izledik.

‘Boş metrobüs beklediler’
GÖKHAN KAM İstanbul

Mesai bitimiyle birlikte yoğunluğun yaşandığı Cevizlibağ durağı bu sefer oldukça sakindi. Metrobüslerde az sayıda ayakta yolcu vardı. Zincirlikuyu durağı da oldukça sakindi. Gelen metrobüsler, az sayıda ayakta yolcu bindikten sonra yoluna devam etti. Durakta bekleyen yolcular ise binmeyerek bir sonraki boş metrobüsü bekledi.

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