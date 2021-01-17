Boşanmak isteyen eşine falçatalı dehşet!

Kocaeli'de yaşayan Ukrayna uyruklu Anna Butim, boşanmak istediği eşi Mesut Ö'nün saldırısına uğradı. Falçata ile yüzü parçalanan Butim, yüzünde açılan derin yaraları sosyal medyadan paylaşarak yardım istedi.

“YÜZÜM FELÇLİ KALACAK”

Kişisel hesabından açıklama yapan genç kadın korkunç detayları anlattı.

“Ben Hanna Butym. Ukrayna’dan Türkiye’ye 2.5 yıl önce geldim. Son 1 buçuk senedir Mesut Ö. Denilen o adamdan ayrılmak istedim. O bana hep şiddet uyguladı ve beni öldüreceğini söyledi. Türkiye de hiç kimseyi tanımadığım için korktum ve kimseye bir şey söyleyemedim. Çünkü bu adam psikolojik sorunlu. Hayatında hep 1 hafta bir yerde 2 hafta bir yerde çalışarak önceden avans alıp, avans aldıktan sonra işten ayrılan birisiydi. Beni evlere temizlik yapmaya gönderip kazandığım hep elimden aldı. Onun yanından kaçabilmek için gizli gizli para biriktirdim. Haziran ayında onun yanından kaçtım.

15.01.2015 tarihinde kız kardeşim, kocası ve bir arkadaşı ile İstanbul’da AVM’ye gittim. AVM de otururken elinde falçata ile arkamdan geldi saçımı çekip boğazımı kesmeye çalıştı fakat ben elimle boğazımı kapattım o da defalarca falçata ile yüzümü doğradı. Sonrasında ben hastaneye geldim.15.01.2021 tarihinde akşam saatlerinde Okmeydanı Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındım. Tedavim devam ediyor. Yüzümün sağ tarafı, sol kaşım, sağ taraftaki tükürük bezlerim ve dudağımın sağ tarafı felçli kalacakmış. 16.01.2021 tarihinde ben onun karakolda olduğunu bilirken o bana tehdit mesajları atmaya devam etti. Polisler Mesut Ö. Tutuklandı dedi. Ama çok korkuyorum gözümü kapattığım zaman olayı tekrar tekrar yaşıyorum titreyerek ve sıçrayarak uyanıyorum. Çok korkuyorum. Bu adam serbest kalmasın benim sesimi duyurun.”

"ALLAH'IM LÜTFEN BENİ KORU"

Anna Butim paylaşımında, "Boşanmak istediğim ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam tarafından falçata ile saldırıya uğradım. Yüzüm felçli kalacak ve beni hala öldürmekle tehdit ediyor. Allah'ım lütfen beni koru" dedi.

SALDIRGANIN ORTADAN KAYBOLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Ukraynalı genç kadının yüzünün parçalandığını tüm çıplaklığıyla ortaya koyan görüntüler görenlerin içini sızlattı. Saldırıya uğrayan kadının yüzünü bu hale getiren Mesut Ö.'nün tüm dijital platformlarda hesaplarını askıya alıp kaybolduğu iddia edildi.

TWİTTER MAĞDUR KADININ HESABINI ASKIYA ALDI

Görüntüler sosyal medyada infiale sebep oldu. Twitter'dan paylaşan mağdur kadının hesabı askıya alınmıştı. Twitter bugün saat 11:15 sıralarında Butim'in hesabını yeniden aktifleştirdi.