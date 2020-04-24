Bostan Ne Demek? TDK'ya Göre Bostancılık Ve Bostancı Ocağı Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Hem sebze hem de sebze bahçesi olarak kullanılan bostan, Farsçadan dilimize girmiştir.

Bostan Ne Demek?

Farsçadan dilimize giren Bostan, bahçe özellikle de çiçek bahçesi anlamları ile dilimize geçmiştir. Sözlü kullanımı özellikle günlük hayatta yaygındır.

Bostan sözcüğünün anlamı:

Ağaç, çiçek

Yeşilliği çok olan yer

Sebze bahçesi

TDK'ya Göre Bostancılık Ve Bostancı Ocağı Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Bostan kelimesi eklenen eklerle türetilerek farklı sözcüklere de temel olmuştur. Bunlardan biri Bostancılıktır. Bu kelimenin TDK anlamı, bağ ve bahçe işleri ile uğraşma olarak tanımlanabilir. Bostancı ocağının TDK anlamı, bostancıların yani bu alanda hizmet veren kimselerin bağlı bulunduğu ocaktır.

Terim anlamı olarak ise Osmanlı sarayları ve saraya çevresinin bunun yanında iskelelerin asayişinden sorumlu hizmetlilerin bağlı olduğu kurumun adıdır. Bu ocağa devşirme sureti ile toplanan acemi oğlanları arasından kabiliyetli olanların seçilmesi ile oluşturuldu.