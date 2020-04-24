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24.04.2020 - 19:05 |

Bostan Ne Demek? TDK'ya Göre Bostancılık Ve Bostancı Ocağı Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Bostan sebze bahçesi anlamına gelir. Köylerde sebze alanı olarak ekilen alanlar bostan kelimesi ile ifade edilir. Aynı anda farklı anlamlarda da kullanılmaktadır. Bostan kısaca nedir? TDK anlamı ne demektir? Sorularının cevabını sizler için derledik.

Bostan Ne Demek? TDK'ya Göre Bostancılık Ve Bostancı Ocağı Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Hem sebze hem de sebze bahçesi olarak kullanılan bostan, Farsçadan dilimize girmiştir.

Bostan Ne Demek? 

Farsçadan dilimize giren Bostan, bahçe özellikle de çiçek bahçesi anlamları ile dilimize geçmiştir. Sözlü kullanımı özellikle günlük hayatta yaygındır.

 Bostan sözcüğünün anlamı:

 Ağaç, çiçek

 Yeşilliği çok olan yer

 Sebze bahçesi

TDK'ya Göre Bostancılık Ve Bostancı Ocağı Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Bostan kelimesi eklenen eklerle türetilerek farklı sözcüklere de temel olmuştur. Bunlardan biri Bostancılıktır. Bu kelimenin TDK anlamı, bağ ve bahçe işleri ile uğraşma olarak tanımlanabilir. Bostancı ocağının TDK anlamı, bostancıların yani bu alanda hizmet veren kimselerin bağlı bulunduğu ocaktır.

Terim anlamı olarak ise Osmanlı sarayları ve saraya çevresinin bunun yanında iskelelerin asayişinden sorumlu hizmetlilerin bağlı olduğu kurumun adıdır. Bu ocağa devşirme sureti ile toplanan acemi oğlanları arasından kabiliyetli olanların seçilmesi ile oluşturuldu.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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