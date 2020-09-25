‘Botoks öldürdü’ iddiası

İstanbul’da bir ilaç şirketinde tıbbi mümessil olarak çalışan bir çocuk annesi Kübra Boyraz (38), 19 Eylül’de Beylikdüzü’nde bulunan ruhsatsız bir güzellik merkezinde pratisyen hekime botoks yaptırdı. Boyraz, botokstan sonra fenalık geçirdi. Durumu biraz iyileşen Boyraz, güzellik merkezinde çalışan bir kadın tarafından ailesinin evine götürülüp bırakıldı. Eve yarı baygın getirilen ve konuşamayan kızlarını gören ailenin kızlarına ne olduğunu sorması üzerine kadın kızlarının düştüğünü söyledi. İlerleyen saatlerde daha da kötüleşen Boyraz’ı ailesi hastaneye kaldırdı. Ancak Boyraz hastanede 20 Eylül’de öldü. Ailenin şikayeti üzerine polis kovuşturma başlattı.



Birbirlerini suçladılar

Polisin, Kübra Boyraz’ın telefonunda yaptığı incelemede söz konusu güzellik merkezi çalışanıyla yazıştığı tespit edildi. Güzellik merkezine giden polis, kayıt defterinde yaptığı incelemede Boyraz’ın 7 Temmuz’da dudak, 19 Eylül’de ise kalça botoksu yaptırdığını belirledi. Güzellik merkezini kendisini doktor olarak tanıtan Önder Ö.’nün işlettiğini, kira kontratının Bülent B. isimli şahsa ait olduğunu tespit eden polis, Boyraz’ın 19 Eylül’de güzellik merkezine geldiğini, gayet sağlıklı olduğunu ancak aynı gün 20.15 sıralarında güzellik merkezinde çalışan Öner Ö., Erdal D., Ömer E., Bülent B. ve Kadriye A. isimli şahısların Kübra Boyraz’ı koluna girip götürdüğünü belirledi. Kamera kayıtlarının çıkmasının ardından pratisyen hekim Öner Ö., Erdal D., Ömer E., Bülent B. ve Kadriye A. İzmir’de gözaltına alınarak Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki ifadeleri sırasında birbirlerini suçladıkları öğrenilen ve “ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan aralarında pratisyen hekim Öner Ö. ile güzellik merkezi sahibinin de bulunduğu beş şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili polisin soruşturması devam ediyor. Kübra Boyraz memleketi Malatya’da toprağa verildi.



Kardeşi: Bu bir cinayettir



Biyoloji öğretmenliği mezunu olan Kübra Boyraz’ın eşinden ayrılınca yaşadığı Mersin’den İstanbul’a gelip yerleştiği ve 8 yaşındaki oğlu ve babasıyla birlikte yaşadığı öğrenildi. Kübra Solmazgül Boyraz’ın kız kardeşi Büşra Solmazgül, olay günü 17.40’ta güzellik merkezine giden ablasının 20.40 sıralarında ailenin tanımadığı bir kadının nezaretinde eve götürülüp bırakıldığını, ardından kadının evden kaçarcasına uzaklaştığını ifade etti. Ablası Kübra Boyraz’ın yaşadığı durumu tansiyon kaynaklı olarak düşünüp ilk esnada babasına botoks yaptırdığını anlatmadığını, durumu kötüleşince yaşadıklarını babasına söyleyen genç kadının durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye götürüldüğünü söyleyen Büşra Solmazgül’e göre ablası botoks sonrası kanında oluşan pıhtının kalbini durdurması sebebiyle yaşamını kaybetti. Kardeşe göre olay cinayetten farksız. Ailenin şikayetçi olduğu ruhsatsız güzellik merkezinin İzmir Alsancak’ta da bir şubesinin bulunduğu ve İstanbul’daki gibi kaçak faaliyet gösterdiği belirlenirken, İstanbul’da başkası adına kiralanan bir rezidansta faaliyet gösteren merkezin kullandığı botoks malzemeleri arasında 2012 yılında yasaklanan bir kimyasalın da bulunduğu öne sürülüyor.



‘Güzellik merkezlerinde yapılmaz’





l Prof. Dr. Selahattin Özmen (Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkan Yardımcısı): “Olayın meydana geliş şekli ve uygulama alanı olarak belirtilen bölgeler bize hasta kaybının farklı bir nedenden kaynaklandığını düşündürüyor. Bunun en temel sebebi, botoksun ölümcül bir uygulama olmamasıdır. Araştırmalar, estetik cerrahide sıkça kullanılan botulinum toksinin (botoks bunlardan biridir) öldürücü olabilmesi için bir kişiye 30 şişe enjekte edilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu ürünün 3 - 4 şişesi güvenle enjekte edilebilir ki bu estetik uygulamalarda asla uygulanan bir doz değildir. Botulinum toksinin öldürücü olabilmesi için direkt olarak solunum kaslarına enjeksiyon yapılması gerekir. Ancak bu asla yapılan bir işlem değildir. Üstelik solunum kasına yapılsa dahi etkisi aynı gün görülmez. Yaşanan olayın daha çok bir dolgu uygulaması olduğunu düşünüyoruz. Kalçalara botulinum toksin uygulanmamaktadır. Bu bölgeye hacim kazandırma amaçlı dolgular uygulanabiliyor. Yüksek doz dolgunun kalçalara, memeye enjeksiyonu biz plastik cerrahların normalde tasvip etmediğimiz ve onaylamadığımız bir işlemdir. Ancak bunu bilmeyen veya hafife alan branş dışı bölümler, plastik cerrah ya da dermatoloji uzmanı olmayan branş dışı hekimler her bölgeye enjeksiyon yapabiliyorlar. Bu tür dolguların direkt damar içine kaçması ve bir emboli atması, bu pıhtının akciğere veya beyne gitmesi hastanın hayatını kaybetmesine sebep olmuş olabilir. Dudak dolgularının ölüme yol açması ise hemen hemen hiç mümkün değildir. Çok nadiren yüksek bir alerjik reaksiyon durumunda böyle bir sorun yaşanabilir. Haberde anlaşılmamakla birlikte, uygulama yapılan yerin bir güzellik merkezi olduğu anlaşılıyor. Dolgu, botoks gibi işlemlerin güzellik merkezlerinde değil muayenehane, poliklinik, tıp merkezi gibi bu işlemleri yapmaya yetkin merkezlerde ve bu işlemleri yapmaya yetkisi ve donanımı olan uzman hekimler tarafından yapılması gerekir.”



Görüntülerden tespit edildi



Kübra Boyraz’ın evine getirildiği anlar yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; binanın önüne gelen bir kişi, bir süre çevreyi gözetledikten sonra içinde Kübra Boyraz’ın bulunduğu otomobili çağırıyor. Gelen araçtan içinden üç güzellik merkezi çalışanının yardımıyla Boyraz iniyor. Boyraz, güzellik merkezi çalışanı Kadriye A. ile evine gidiyor. İkinci güvenlik kamerası görüntülerinde ise Kübra Boyraz evinden içeri girerken Kadriye A.’nın baba Ekrem Solmazgül ile konuştuğu görülüyor.





