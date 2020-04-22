Bozcaada Nerede? Bozcaadaya Nasıl Gidilir? (2020)

Çanakkale boğazına çok yakın mesafede bulunmakta olan Bozcaada, aynı zamanda ülkemizde, köye sahip olmayan tek ilçedir.



Bozcaada Nerede?



Ege denizinde bir ada olma özelliği taşıyan Bozcaada, Çanakkale şehrimize bağlıdır. Ege bölgemizde, Gökçeada’dan sonra 2. en büyük ada olma özelliğini taşır. Toplamda 12 koy ve buruna sahiptir. Etrafında 17 adet minik ada bulunmaktadır. Ankara'ya ise sadece 6 km. uzaklıktadır.



Bozcaada'ya Nasıl Gidilir?



İstanbul'a 400 km, İzmir'e 280 km. uzaklıkta bulunan Bozcaada'ya eğer kendi aracınızla gelmeyi düşünüyorsanız, öncelikle Çanakkale Boğazını geçebilmek için, Gelibolu, Eceabat veya Kilitbahir motorlarından birini tercih etmeniz gerekir. Motorla yapacağınız yaklaşık yarım saatlik bir yolculuk sonrası, Geyikli - Bozcaada istikametinde yaklaşık 1 saat yol aldıktan sonra, Geyikli feribot iskelesine ulaşıyorsunuz. Buradan bineceğiniz feribot, sizi Bozcaada'ya ulaştıracaktır.



İzmir yönünden gelen gelenler, Çanakkale'ye uğramadan direk Ezine yönünde yolculuğa devam ederlerse, iskeleye ulaşabilirler.



Ayrıca Geyikli iskelesine ulaşım, otobüs ile de gayet kolaydır. Özellikle yaz aylarında, Pamukkale, Kamil Koç, Truva gibi firmalar iskeleye direk ulaşım sağlamaktadırlar. Hızlı feribot ile gelmek isteyenler için İstanbul/ Bozcaada, Yenikapı / Bandırma seçeneklerinden birini tercih ederek, yaklaşık 2 saatte Geyikli iskelesine ulaşmak mümkündür.