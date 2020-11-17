17.11.2020 - 12:55 | | DHA
Bozcaada'ya girişler, HES koduyla yapılacak!
Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm bölgesi Bozcaada ilçesine girişler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile yapılacak.
Çanakkale Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yapılan toplantıda, kent genelinde koronavirüs salgınıyla ilgili durum değerlendirildi. Toplantıda, Kuzey Ege Denizi'ndeki turistik ilçe Bozcaada'da, salgın yayılımının önlenmesi için girişlerde HES kodu uygulamasına geçilmesine karar verildi.
Bozcaada Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, adaya girişler için Geyikli Yükyeri İskelesi'nden feribota binişlerde HES kodu kontrolünün yapılacağı, Bozcaada'ya yolculuk yapacakların HES kodu alması gerektiği belirtildi.
Koronavirüs yasakları camilerden anonsla duyurulduGaziantep'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, meydanlarda sigara içilmesinin yasaklanması ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kararı camilerden yapılan uyarı anonsları ile duyuruldu. İlçede ayrıca polis ekipleri de yasaklanan alanlarda sigara ve maske denetimi yaptı.