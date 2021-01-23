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23.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Brezilya’dan Türkiye’ye uçuşlar durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu Kovid-19’dan kaynaklanan vakaların artması sebebiyle Brezilya’dan Türkiye’ye uçuşların geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Brezilya’dan Türkiye’ye uçuşlar durduruldu

Twitter hesabından açıklama yapan Koca, mutasyonlu virüs sebebiyle İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika’dan Türkiye’ye uçuşlar için daha önce geçici durdurma kararı alındığını hatırlatarak “Bu ülkelere bugün (dün) itibarıyla artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir” bilgisini paylaştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
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