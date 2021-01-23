Brezilya’dan Türkiye’ye uçuşlar durduruldu

Twitter hesabından açıklama yapan Koca, mutasyonlu virüs sebebiyle İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika’dan Türkiye’ye uçuşlar için daha önce geçici durdurma kararı alındığını hatırlatarak “Bu ülkelere bugün (dün) itibarıyla artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir” bilgisini paylaştı.