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13.04.2020 - 11:35 | | DHA

BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişide corona virüs tespit edildi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Memleketi Trabzon'da olan Baş ve ailesinin, özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişide corona virüs tespit edildi

Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Salgın yüzünden bir süredir memleketi Trabzon'da, Sarıtaş Mahallesi'ndeki evinde bulunan BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Baş ve ailesinin, corona virüs nedeniyle Akçaabat'taki özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

ABD'de felaket! Corona virüsten sonra bir de kasırga vurdu!ABD'de meydana gelen şiddetli fırtına ve kasırgalar nedeniyle Mississippi eyaletinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, Louisiana eyaletinde de yaklaşık 300 ev ve binanın hasar gördüğü bildirildi.
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