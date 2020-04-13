BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişide corona virüs tespit edildi

Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Salgın yüzünden bir süredir memleketi Trabzon'da, Sarıtaş Mahallesi'ndeki evinde bulunan BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Baş ve ailesinin, corona virüs nedeniyle Akçaabat'taki özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.