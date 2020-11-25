Bu acıya yürek dayanmaz! 'Hiç kimse Pınar gibi öldürülmesin'

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, geçen 16 Temmuz günü kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı aralarında çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cansız bedenine ulaşıldı.

Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Muğla Jandarma Komutanlığı ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda, HTS kayıtlarından, tutuklu şüpheli Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yürütülen soruşturmanın ardından evli ve 1 çocuk babası Cemal Metin Avcı hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede kardeş Mertcan Avcı hakkında da 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası talep edildi. İddianame, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu 2 kardeşin yargılamaları sürüyor.

Kızı vahşice öldürülen Sadık Gültekin, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, DHA'ya konuştu. Bütün kadınlara yapılan şiddeti kınadığını belirten Gültekin, "Kızım öldü, öldürüldü, katledildi, yakıldı, beton döküldü. İftiralar atıldı. Hiçbir kimse Pınar gibi öldürülmesin. Hiçbir kadın katledilmesin, hep beraber bu şiddete 'Dur' diyelim. Buradan Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Adalet Bakanıma seslenmek istiyorum. Bu canilere en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Bu canilerin dışarıda yaşama hakkı olmadığını düşünüyorum" dedi.