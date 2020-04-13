Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? 13 Nisan Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TV8, TRT 1 kanal yayın akışları
Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs nedeniyle binlerce vatandaşın evden çalışmayı sürdürdüğü bu dönemde akşam saatlerinde TV ekranında yayınlanacak olan dizi ve filmler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki TV'de hangi dizi ve filmler var? 13 Nisan Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TV8, TRT 1 kanal yayın akışları
TV kanal yayın akışları vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs nedeniyle birçok insan evlerinde iş hayatlarını sürdürürken bir taraftanda akşam saaterinde TV ekranında yayınlanacak olan dizi program ve filmleri araştırmaya devam ediyor. Peki Bu akşam TV ekranında hangi dizi ve filmler var? İşte 13 Nisan Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TV8, TRT 1 kanal yayın akışları
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:15 Sar Başa
22:30 Sar Başa
00:30 Hayat Tamircisi
SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
20:00 Deliha 2
22:15 Deliha 2
00:15 Lütfen Beklemede Kal
STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI
20:00 Güldüy Güldüy Show
00:00 Güzel Köylü
FOX TV KANAL YAYIN AKIŞI
20:30 Hababam Sınıfı Üç Buçuk
22:45 Maskeli Beşler Kıbrıs
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Son Durak
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
20:00 Survivor Ünlüler/Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra /Canlı
TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI
20:00 Ya İstikla Ya Ölüm
23:15 Ev Yapımı
00:30 Ev Yapımı Kamera Arkası