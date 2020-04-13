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13.04.2020 - 14:38 |

Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? 13 Nisan Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TV8, TRT 1 kanal yayın akışları

Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs nedeniyle binlerce vatandaşın evden çalışmayı sürdürdüğü bu dönemde akşam saatlerinde TV ekranında yayınlanacak olan dizi ve filmler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki TV'de hangi dizi ve filmler var? 13 Nisan Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TV8, TRT 1 kanal yayın akışları

Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? 13 Nisan Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TV8, TRT 1 kanal yayın akışları

TV kanal yayın akışları vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs nedeniyle birçok insan evlerinde iş hayatlarını sürdürürken bir taraftanda akşam saaterinde TV ekranında yayınlanacak olan dizi program ve filmleri araştırmaya devam ediyor. Peki Bu akşam TV ekranında hangi dizi ve filmler var? İşte 13 Nisan Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TV8, TRT 1 kanal yayın akışları

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:15 Sar Başa

22:30 Sar Başa

00:30 Hayat Tamircisi

SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

20:00 Deliha 2

22:15 Deliha 2

00:15 Lütfen Beklemede Kal

STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

20:00 Güldüy Güldüy Show

00:00 Güzel Köylü

FOX TV KANAL YAYIN AKIŞI

20:30 Hababam Sınıfı Üç Buçuk

22:45 Maskeli Beşler Kıbrıs

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Son Durak

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

20:00 Survivor Ünlüler/Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra /Canlı

TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

20:00 Ya İstikla Ya Ölüm

23:15 Ev Yapımı

00:30 Ev Yapımı Kamera Arkası

 

Bulgaristan'da korkutan ayin: Yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içtiYeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, Hristiyan dünyası Paskalya kutlamalarını karantina şartları altında gerçekleştiriyor. Bulgaristan'da Ortodoks Hristiyanların Paskalya öncesi kilise ibadetlerine izin verildi. Ayine giden yüzlerce kişi koronavirüs salgına rağmen papazların ayin sırasında ikram ettiği gümüş kaşıkla "kutsanmış" suyu aynı kaşıktan içmesi ülkede tartışma konusu oldu.
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