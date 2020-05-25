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25.05.2020 - 19:13 |

Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? 25 Mayıs TV kanal yayın akışı

Türkiye'de Ramazan Bayramı bu yıl 81 ilde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ile geçiyor. Evlerinde olan binlerce vatandaşlar bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var sorusuna yanıt aramaya başladı. TV'lerde bayram akşamlarına özel dizi, film ve programlar yer alıyor. Peki Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte 25 Mayıs TV kanal yayın akışları...

Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? 25 Mayıs TV kanal yayın akışı

TV kanal yayın akışları vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak olan dizi, film ve programlar vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ramazan Bayramında bu yıl 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bayramı evlerinde geçiren vatandaşlar ise bu akşam hangi TV ve filmler var sorularına yanıt aramaya devam ediyor. İşte 25 Mayıs TV kanal yayın akışı...

KANAL D

20:00 Çarkıfelek

22:30 Evde Bayram Konserleri

SHOW TV

20:00 Çakallarla Dans

22:30 Güldür Güldür Show

STAR TV

20:00 Hızlı ve Öfkeli 7

22:45 Hızlı ve Öfkeli 7

FOX TV

20:00 Organik Aşk

22:00 Maskeli Beşler İntikam Peşinde

ATV

20:00 Emoji Filmi

21:45 Kardeşim Benim 2

TV8

20:00 Survivor Ünlüler/Gönüllüler

TRT 1

20:00 Madagaskar 2: Afrika

21:45 Akıllara Seza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine bayram telefonuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın ailesine gittiği bayram ziyaretine telefonla katıldı.
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