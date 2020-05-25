Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? 25 Mayıs TV kanal yayın akışı
Türkiye'de Ramazan Bayramı bu yıl 81 ilde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ile geçiyor. Evlerinde olan binlerce vatandaşlar bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var sorusuna yanıt aramaya başladı. TV'lerde bayram akşamlarına özel dizi, film ve programlar yer alıyor. Peki Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte 25 Mayıs TV kanal yayın akışları...
TV kanal yayın akışları vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak olan dizi, film ve programlar vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ramazan Bayramında bu yıl 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bayramı evlerinde geçiren vatandaşlar ise bu akşam hangi TV ve filmler var sorularına yanıt aramaya devam ediyor. İşte 25 Mayıs TV kanal yayın akışı...
KANAL D
20:00 Çarkıfelek
22:30 Evde Bayram Konserleri
SHOW TV
20:00 Çakallarla Dans
22:30 Güldür Güldür Show
STAR TV
20:00 Hızlı ve Öfkeli 7
22:45 Hızlı ve Öfkeli 7
FOX TV
20:00 Organik Aşk
22:00 Maskeli Beşler İntikam Peşinde
ATV
20:00 Emoji Filmi
21:45 Kardeşim Benim 2
TV8
20:00 Survivor Ünlüler/Gönüllüler
TRT 1
20:00 Madagaskar 2: Afrika
21:45 Akıllara Seza