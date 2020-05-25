Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? 25 Mayıs TV kanal yayın akışı

TV kanal yayın akışları vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak olan dizi, film ve programlar vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ramazan Bayramında bu yıl 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bayramı evlerinde geçiren vatandaşlar ise bu akşam hangi TV ve filmler var sorularına yanıt aramaya devam ediyor. İşte 25 Mayıs TV kanal yayın akışı...

KANAL D

20:00 Çarkıfelek

22:30 Evde Bayram Konserleri

SHOW TV

20:00 Çakallarla Dans

22:30 Güldür Güldür Show

STAR TV

20:00 Hızlı ve Öfkeli 7

22:45 Hızlı ve Öfkeli 7

FOX TV

20:00 Organik Aşk

22:00 Maskeli Beşler İntikam Peşinde

ATV

20:00 Emoji Filmi

21:45 Kardeşim Benim 2

TV8

20:00 Survivor Ünlüler/Gönüllüler

TRT 1

20:00 Madagaskar 2: Afrika

21:45 Akıllara Seza