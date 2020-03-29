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29.03.2020 - 19:56 |

Bu akşam TV'de hangi diziler filmler yayınlanacak? 29 Mart Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, Fox TV, TRT 1, TV8 yayın akışı

TV'de yayımlanan dizi ve programlar ev hanımları ve aile fertleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gündüz kuşağında yayınlanan sabah programlarının yanı sıra akşam yorucu iş gününün ardından evlerine dönen aile fertleri akşam TV'de yer alan program akışlarını araştırmaya devam ediyor. Peki 29 Mart Pazar bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var?

Bu akşam TV'de hangi diziler filmler yayınlanacak? 29 Mart Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, Fox TV, TRT 1, TV8 yayın akışı

Bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var sorusu izleyici kitlesi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Havaların soğumaya başlaması ile birlikte akşamları TV'de yayınlanan programların reyting oranları da artmaya başladı. Peki TV'de bu akşam hangi diziler var? 29 Mart TV yayın akışı...

KANAL D

Kanal D'de bu akşam Çok Güzel Hareketler 2 tekrar bölümü ve Galip Derviş adlı dizi izleyici ile buluşacak.

SHOW TV

Show TV'de bu akşam önce Hababam Sınıfı Uyanıyor, ardından Görevimiz Tatil filmleri yayınlanacak.

STAR TV

Star TV'de bu akşam Babil dizisi tekrar bölümüyle ekranlara gelecek...

FOX TV

Fox TV'de bu akşam Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi? filmi yayınlanacak.

ATV

ATV'de bu akşam Gel Dese Aşk adlı dizi 4. yeni bölümüyle yayınlanacak.

TV8

TV8'de bu akşam Survivor yeni bölümü ile ekrana gelecek.

TRT 1

TRT 1'de Şampiyon dizisi ekranlara gelecek...

 

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