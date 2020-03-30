Bu akşam TV'de hangi diziler filmler yayınlanacak? (30 Mart) Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, Fox TV, TV8, TRT 1 yayın akışı
TV'de yayımlanan dizi ve programlar ev hanımları ve aile fertleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gündüz kuşağında yayınlanan sabah programlarının yanı sıra akşam yorucu iş gününün ardından evlerine dönen aile fertleri akşam TV'de yer alan program akışlarını araştırmaya devam ediyor. Peki 30 Mart Pazartesi bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var?
Bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var sorusu izleyici kitlesi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Havaların soğumaya başlaması ile birlikte akşamları TV'de yayınlanan programların reyting oranları da artmaya başladı. Peki TV'de bu akşam hangi diziler var? 30 Mart TV yayın akışı...
KANAL D
Kanal D'de bu akşam Bebek Geliyorum Demez adlı film izleyici ile buluşacak.
SHOW TV
Show TV'de bu akşam Aile Arasında filmi yayınlanacak.
STAR TV
Star TV'de bu akşam Sefirin Kızı dizisi ekranlara gelecek...
FOX TV
Fox TV'de bu akşam Yasak Elma dizisi tekrar bölümüyle yayınlanacak.
ATV
ATV'de bu akşam Kim Milyoner Olmak İster yarışması yayınlanacak.
TV8
TV8'de bu akşam Survivor yeni bölümü ile ekrana gelecek.
TRT 1
TRT 1'de Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi ekranlara gelecek...