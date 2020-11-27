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27.11.2020 - 09:27 | | DHA

Bu camide depremin etkisi 'terazi'yle ölçülüyor

HATAY'ın Antakya ilçesinde bulunan Mahremiye Camii’nin deprem terazisi altı asırdır dönüyor. Deprem terazilerinin dönmesi, binanın zarar görmediği anlamına geliyor.

Bu camide depremin etkisi 'terazi'yle ölçülüyor
Tarihi Mahremiye Camii’nin deprem terazisi asırlardır dönüyor
Tarihi Mahremiye Camii’nin deprem terazisi asırlardır dönüyor
Tarihi Mahremiye Camii’nin deprem terazisi asırlardır dönüyor
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Deprem terazisi olma özelliğiyle Hatay’da ilk ve tek olan Mahremiye Camii, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından da yoğun ilgi görüyor. 1400-1500 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen caminin müezzini Osman Karagöz, silindir mermer taştan oluşan deprem terazilerinin dönmesinin, binanın zarar görmediği anlamına geldiğini söyledi.

Caminin özelliklerinden de bahseden Karagöz, "Mahremiye Camii, kesme taştan imar edilmiş, ahşap çatılı, alaturka kiremitli ve poligonal minareli bir cami yapısıdır. Mahremiye Camii, içinde bulunan deprem terazileri sebebi ile Hatay'da ilk ve tektir. Deprem terazileri, zamanında şiddetli bir depremde caminin zarar görüp görmediğinin anlaşılması için yapılmıştır. Deprem terazileri, kesme taş üzerine yapılmış, iki sütun üzerine oturtulmuştur. Silindir şeklindeki mermerler döndüğü sürece, deprem olsa bile yapının temelinin zarar görmediği anlamı gelmektedir" diye konuştu.

Öte yandan tarihi camiyi ziyaret edenler, deprem terazilerini hayranlıkla inceliyor.

 

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