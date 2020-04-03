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03.04.2020 - 11:43 | | DHA

"Bu cezaya gülmeyeyim de ne yapayım?"

Avcılar'da ön camı kuş pisliğiyle kaplı otomobili ile trafiğe çıkan kişiye 132 TL ceza kesildi.

"Bu cezaya gülmeyeyim de ne yapayım?"

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, corona virüs ile mücadele önlemleri kapsamında toplu ulaşım araçları üzerinde 'Yarı yarıya' yolcu taşınıp taşınmadığını ön plana alan denetim yaptı.

Ambarlı Mahallesi'ndeki denetimler sırasında kurallara aykırı olduğu belirlenen araçların sürücülerine de cezai işlem uygulandı. Denetim noktasına otomobili ile gelen Mustafa Çürük'ü durduran polisler, ehliyet ve ruhsatını isteyerek ceza tutanağı düzenledi.

Erkek kuaförü olduğunu, corona virüs tehdidi nedeniyle 1 haftadan bu yana dışarı çıkmadığını, otomobili de yıkamaya götürmek üzere çalıştırdığını söyleyen Çürük'e görevliler, "Önünü göremiyorsun kaza yaparsın" dedi.  

Mustafa Çürük, "Yıkamaya götürüyorum. İsterseniz hemen buradakine gireyim" dedi ancak cezadan kurtulamadı.  Mustafa Çürük'e trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 132 TL para cezası uygulandı.

Çürük, ceza makbuzunu cebine koyarken, "Bu cezaya gülmeyeyim de ne yapayım? Aracı yıkamaya götürürken yakalandım" dedi. Mustafa Çürük, camının kirli olduğunu, önünü tam olarak göremediğini de kabul ettiğini söyledi.

Bu cezaya gülmeyeyim de ne yapayım

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