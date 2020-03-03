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03.03.2020 - 09:37 | | İHA

Bu evlerde yaşamak cesaret ister

Giresun’un Kale Mahallesi’ne kayalar üzerinde yapılan sıra sıra binaların Karadeniz Sahil Yolu’ndan görünüşü dikkat çekiyor.

Bu evlerde yaşamak cesaret ister

Giresun türkülerine “Ustam nasıl kondurdun/Taş başına binayı” sözleriyle konu olan evleri anlatırcasına kayalıkların üzerine yapılan binalar görünüşüyle ilgi odağı oldu. Giresun Kalesi etekleriyle Karadeniz Sahil Yolu arasına yapılan binaların kayalıkların üzerinde sağlam zemine yapılmasına rağmen ilk bakışta uçurumun kenarındaymış gibi görünüyor. En dikkat çeken ise bazı binaların teras için yaptıkları eklentilerin altına koydukları destek demir çubukların sanki binayı destekliyormuş gibi görünüyor.

Bu evlerin Giresun türkülerine esin kaynağı olduğunu anlatan Giresun eski Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yüksel, "Görüldüğü gibi Giresun evleri kayalar üzerine büyük bir mimari yetenekle kondurulmuştur. İlk bakışta şaşkınlık ve hayret uyandırarak korkunç gelse de aslında oldukça sağlam bir temele oturtulmuş binalardır.

Giresun'daki bu mimari yapılar folklorik ve kültüre de esin kaynağı olmuş ve 'Ustam nasıl kondurdun/ Taş başına binayı/Başıma zindan ettin/ Sen bu yalan dünyayı' sözleriyle türkülerde yerini almıştır" dedi.

Bu evlerde yaşamak cesaret ister

Komşu kavgası kanlı bittiKartal’da aynı binada komşu iki aile arasında çıkan gürültü tartışması kötü bitti. Tarafların birbirlerine saldırdığı kavgada iki aileden toplam 3 kişi yaralandı. Kanlar içerisinde kalan yaralılar, kavganın boyutunu gözler önüne serdi.
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