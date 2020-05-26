Bu gece marketler, kuruyemişçiler açılacak mı? Yarın market ve bakkallar kaçta açılıyor? Çalışma saatleri...

Ramazan Bayramı nedeniyle 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bugün yasakların son günüydü ve gece 00.00'dan itibaren yasaklar son buluyor. En çok merak edilen konuların başında ise marketlerin durumu geliyor. Peki, Bu gece marketler açılacak mı? Yarın market ve bakkallar kaçta açılıyor?

MARKETLER BU GECE AÇILACAK MI?

Marketlerin ve kuruyemişçilerin gece yarısından sonra açılıp açılmayacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil. Gece çalışma izni olan işletmelerin kesin olmamakla birlikte açılması bekleniyor.

YARIN MARKETLER KAÇTA AÇILACAK?

BİM KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

BİM 09.00- 21.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.

ŞOK MARKET KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK Market 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.