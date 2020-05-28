Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30-31 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olur mu? Gözler kabine toplantısına çevrildi
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Günün en fazla merak edilen sorularından bir tanesi de hafta sonları uygulamaya devam edilen sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceği. Bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmelerin ardından 30-31 Mayıs tarihleri arasında iki günlük sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı netlik kazanacak?
Hafta sonları 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasakları ne zaman sona erecek sorusuna yanıt arayan binlerce vatandaş bugün gerçekleştirilecek olan kabine toplantısına gözünü dikti. Kabine toplantısında gündeme gelecek olan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının Büyükşehirlerde devam etmesinin beklendiği duyuruldu. Corona virüs vaka sayılarında istenilen seviyelere hala gelinememesi nedeniyle bir süre daha hafta sonu yasaklarının devam etmesi bekleniyor.
SOKAK YASAKLARI BİTECEK Mİ?
Kabinenin en kritik gündem maddesi ise hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları olacak.
BAZI BÜYÜKŞEHİRLERDE DEVAM
Toplantıda Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda sıcak havaların etkisiyle kalabalıkların oluşabileceği ve virüsün yayılmasında beklenen düşüşün henüz olmadığı gerekçesiyle bu hafta sonu da bazı büyükşehirlere sokağa çıkma yasağı getirileceği ifade ediliyor.