Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30-31 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olur mu? Gözler kabine toplantısına çevrildi

Hafta sonları 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasakları ne zaman sona erecek sorusuna yanıt arayan binlerce vatandaş bugün gerçekleştirilecek olan kabine toplantısına gözünü dikti. Kabine toplantısında gündeme gelecek olan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının Büyükşehirlerde devam etmesinin beklendiği duyuruldu. Corona virüs vaka sayılarında istenilen seviyelere hala gelinememesi nedeniyle bir süre daha hafta sonu yasaklarının devam etmesi bekleniyor.

SOKAK YASAKLARI BİTECEK Mİ?

Kabinenin en kritik gündem maddesi ise hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları olacak.

BAZI BÜYÜKŞEHİRLERDE DEVAM

Toplantıda Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda sıcak havaların etkisiyle kalabalıkların oluşabileceği ve virüsün yayılmasında beklenen düşüşün henüz olmadığı gerekçesiyle bu hafta sonu da bazı büyükşehirlere sokağa çıkma yasağı getirileceği ifade ediliyor.