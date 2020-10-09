Bu kadarına pes! Hırsızlık için girdikleri evde...

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökgöz köyü Kayabaşı Mahallesi’nde boş olan 4 evde hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlar takibe aldıkları evlerde kimsenin olmadığını fark ettikten sonra kapıyı kırıp içeri girdi.

Şüpheliler evlerde bulunan motorlu testere, çim biçme makinesi, televizyon, bakır kazanları, arsa ve ev tapuları gibi tüm eşyaları çaldı. Köy muhtarının durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin hırsızlık amacıyla dağıttıkları evlerde konakladıkları da öğrenildi.