Bu kadarına pes! Yakalanmamak için polis telsizi dinlemişler

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz faaliyet gösteren iş yerlerinde denetim yaptı. Bir iş yerine baskın yapan ekipler, kumar oynayan 22 kişiyi suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin yakalanmamak için polis telsizi dinledikleri ve iş yerinin girişini güvenlik kameralarıyla izledikleri tespit edildi. Ekipler, telsiz ve kumar oynanırken kullanılan iskambil kağıtlarına el koydu.

Gözaltına alınan 22 kişiye, corona virüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince sosyal mesafe kuralına uymadıkları için kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 69 bin 300 TL ceza kesildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.