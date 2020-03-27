Bu kez evde 'dünya saati'

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), doğal alanların ve türlerin yok oluşuna, iklim krizine dikkat çekmek için her yıl Mart ayının son Cumartesi günü dünya kamuoyuna çağrıda bulunduğu küresel bir etkinlik olan “Dünya Saati”, 28 Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleşecek. Dünya Saati kapsamındaki etkinlikler, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl sadece evlerde yapılacak ve dijital mecralardan paylaşılacak.



Doğa ve insanlık için dayanışma adına “Dünya Dayanışma Saati” temasıyla düzenlenecek uygulamada, içinde bulunduğumuz zorlu süreçte küresel zorluklarla baş etmek için dayanışmanın önemine dikkat çekilecek. Önceki yıllarda dış mekânlarda da etkinlikler gerçekleştirilirken bu yıl sağlık önlemleri doğrultusunda bireylere, #EvdeKal çağrısı yapılarak bireysel katılım ön plana çıkarılacak, etkinlikler dijital mecralara taşınacak. Bireyler bir saat boyunca evlerinin ışıklarını kapatarak ve sosyal medyayı takip ederek “Dünya Saati”ne katılacak.